Son Dakika Haberi | Futgolfte 5.etap Joe Mccourt’un

Ford Şahsuvaroğlu’nun ana sponsorluğunda, Maçkolik ve Braun Türkiye’nin de destekleriyle düzenlenen organizasyonda oyuncular bir yandan yeteneklerini konuştururken bir yandan da fiziksel olarak ciddi bir sınav verdi.

Beşinci etabı Joe Mccount ilk sırada tamamlarken genel klasmanda Selçuk Bir liderlik koltuğunda yer aldı. 200 turu, aralık ayında Antalya’da yapılacak altıncı etapla sona erecek.