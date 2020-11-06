Son dakika haberi | ‘Futbolda Şike’ davasında karar! Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım beraat etti

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararı Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlanan "Futbolda Sözde Şike" davası, Çağlayan Adliyesi’nde devam edildi.



Mahkeme, 16 Temmuz 2020 tarihinde, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 no’lu dosyanın incelenmek üzere istenmesine, kumpas davasındaki delillerin gözden geçirilmesine ve yeni duruşmanın 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmetmişti. 31 sanık hakkındaki dava saat 10.00’da, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin yer aldığı diğer dava ise 11.00’de başladı.



Bugün yeniden görülmeye başlanan duruşmaya; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Burak Kızılhan, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Cenk Başak ve avukat Naim Karakaya katıldı.

AZİZ YILDIRIM BERAAT ETTİ

Yargıtay'ın bozduğu "futbolda sözde şike" davasının aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'in bulunduğu 5 sanık yönünden görülen davasında savcı mütalaasını açıklamış; Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin beraatini talep etmişti. Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi "şike" ve "teşvik primi" suçlarından beraat etti.

TOPLAMDA 23 KİŞİ İÇİN BERAAT KARARI ÇIKTI!

"Futbolda Sözde Şike" davasında aralarında Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz’ın da olduğu 19 sanık için beraat kararı verilmişti. Daha sonra ise Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin beraat kararları açıklandı.

Sanık Hakan Karaahmet’e ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" nedeniyle 6 bin TL adli para cezası verildi

ŞEKİP MOSTUROĞLU: GÖZÜMÜZ AYDIN

Fenerbahçe eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe." şeklinde bir paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE'DEN İLK AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, beraat kararı sonrası sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlanan davada eski Başkanımız Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerimiz, şike ve teşvik suçlamalarından beraat etti.

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...