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Futbol
Haber Giriş: 15.12.2020 - 09:45 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Fulham, Seri’yi Galatasaray’a bedavaya kiralamayı kabul etti

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Son dakika haberi | Fulham, Seri’yi Galatasaray’a bedavaya kiralamayı kabul etti
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Galatasaray, eski futbolcusu Jean Michael Seri için Fulham'ı ikna etti. Daha önce Fildişili yıldızı bonservisiyle elinden çıkarmak isteyip Galatasaray'ın kiralık teklifini reddeden İngiliz ekibi, Seri'nin hiç süre alamaması üzerine karar değiştirdi.

Seri'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Galatasaray, Fulham'ı bu transfer için ikna etti. İngilizler, Seri'nin maaş yükünden kurtulmak için 29 yaşındaki yıldızı Aslan'a bedelsiz kiralamayı kabul etti.

Galatasaray'a dönmeyi çok isteyen Seri de kulüplerin söz kesmesiyle Sarı-Kırmızılılar'a imza atacağı günü dört gözle bekliyor. Fatih Terim de Filidişili oyuncunun yolunu gözlüyor. (Takvim)

Son dakika haberi | Fulham, Seri’yi Galatasaray’a bedavaya kiralamayı kabul etti

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