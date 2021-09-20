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Son Dakika Haberi... Fransızlar, PSG'de Lionel Messi'nin oyundan çıkma sebebini duyurdu! Mauricio Pochettino...

#Lionel Messi#Pochettino#PSG
Son Dakika Haberi... Fransızlar, PSGde Lionel Messinin oyundan çıkma sebebini duyurdu Mauricio Pochettino...

Fransız basını, geçtiğimiz geceye damga vuran Lionel Messi-Mauricio Pochettino kriziyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli oyuncunun sakatlığı sebebiyle kenara geldiği belirtildi.

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Paris Saint Germain, Lyon'u son dakika golüyle yenerken maça Lionel Messi ile Mauricio Pochettino arasında yaşanan krizin yankıları sürüyor.

Mücadele 1-1 devam ederken 76. dakikada oyundan alınan Messi, mutsuz bir ifadeyle oyundan çıkarken Pochettino'ya şaşkın bir bakış atmıştı.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Messi, Pochettino'ya kararından memnun olmadığını net bir şekilde gösterirken direkt soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Soyunma odasına gittikten kısa bir süre sonra sahaya geri dönen Arjantinli yıldız, yedek kulübesinde takım arkadaşlarının yanına geçmişti.

Son Dakika: Paris Saint Germainde Lionel Messi ve Mauricio Pochettino arasında gerilim Büyük şaşkınlık yaşadı...

İlgili Haber:Son Dakika: Paris Saint Germain'de Lionel Messi ve Mauricio Pochettino arasında gerilim! Büyük şaşkınlık yaşadı...

MAÇ SONU DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Lyon maçı sonrası Messi ile yaşadığı diyalog hakkında konuşan Mauricio Pochettino, "Takım ve oyuncular için en iyisini düşünerek seçimler yapmalıyız. Bazen kararlar olumlu olur ya da olmaz ama biz bu kararları vermek için varız. Beğenebilir de beğenmeyebilir de." şeklinde konuşmuştu.

FRANSA'DAN YENİ İDDİA

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Fransız basının önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre ise; Mauricio Pochettino, dizinden sakatlanan Lionel Messi'yi önlem amacıyla oyundan aldı

Ancak Messi'nin oyundan alındıktan sonraki tavırları da kafaları karıştırdı.

HENÜZ SİFTAH YAPMADI

PSG'ye 2+1 yıllık imza atan Messi, Fransız ekibiyle toplam 3 maça çıkarken henüz gol ve asist katkısında bulunamadı.

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#Lionel Messi#Pochettino#PSG