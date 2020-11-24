Son Dakika Haberi | Fransa’da günün adamı Yusuf Yazıcı

Lille’de bu sezonki gol sayısını 9’a çıkaran milli futbolcu Fransız basınında yine manşetleri süslüyor. L’Equipe Yusuf’u maçın adamı seçerken France Football ‘Yusuf’un ne kadar tartışılmaz olduğunu şimdi anlıyorsunuz’ değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı, son lig maçında Lorient’a karşı attığı 2 golün ardından Fransız basınından tam puan aldı. L’Equipe gazetesinin haberinde Lille’in Lorient’e karşı zaferinin büyük mimarının Yusuf Yazıcı olduğu vurgulandı. Gazete, Yusuf Yazıcı’yı maçın adamı seçti. Foot Mercato’nun ‘Lille ve Yusuf Yazıcı Lorient’ı hezimete uğrattı’ başlıklı haberinde, Yusuf Yazıcı’nın 2 gol attığının altı çizildi. Kamu yayıncısı France Info’nun haberinde de Yusuf Yazıcı’nın 2 gol atarak Lille’de yeniden parladığı vurgulandı. Le Parisien gazetesinin haberinde ise Yusuf Yazıcı’nın dünkü maçta 2 gol atıp, 1 asist yaparak farkını ortaya koyduğu kaydedildi. France Football dergisi, mili futbolcuyu överek “Yusuf’un ne kadar tartışılmaz olduğunu şimdi anlıyorsunuz” değerlendirmesinde bulundu.

‘EKSTRA GÜÇ VERiYOR’

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier ise “Yusuf, gol yollarında çok yetenekli bir oyuncu. Elinizde böyle yetenekli bir ismin olması size ekstra güç veriyor” yorumunu yaptı.

Lille forması giyen Türk futbolcular Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik bu sezon toplam 17 gol attı. Yusuf 9 kez ağları sarsarken Burak 6, Zeki ise 2 gol attı.

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