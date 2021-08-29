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Futbol
DHA
Haber Giriş: 29.08.2021 - 13:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Fransa'da Cengiz Ünder çılgınlığı! Marsilya-Saint-Etienne maçı sonrası...

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Fransa’nın önde gelen gazetelerinden L’Equipe, "Ünder, her şeyin icabına bakıyor" başlığını kullanarak, milli futbolcu Cengiz Ünder’e manşette yer verdi.

Fransa Ligue 1’in 4’üncü haftasında Marsilya’nın Saint-Etienne’i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada milli oyuncu Cengiz Ünder, yaptığı şık vuruşla takımının 3’üncü golünü kaydederek, galibiyette pay sahibi oldu.

TÜRK ROBBEN

Marsilya formasıyla ligde 3’üncü golünü kaydeden Cengiz, Fransa Ligi’nde adından söz ettirmeye devam ediyor. Marsilyalı taraftarların "Türk Robben" lakabını taktıkları 24 yaşındaki milli futbolcu için L’Equipe haberinde, "Marsilya’nın ilk iki golünde kritik paslarıyla atakları başlatan Cengiz Ünder, dün akşam Saint-Etienne karşısında Olympique Marsilya’nın attığı tüm gollerde yer alıyor.  Saint-Etienne karşısında gösterdiği çok iyi performansını golle süsleyen Cengiz Ünder, Marsilya’nın üçüncü golünü kaydetti" ifadelerine yer verdi.

Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla gollerine devam ediyor
Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla gollerine devam ediyor

EN SKORER İKİ İSM

Cengiz, Dimitri Payet ile birlikte attığı 3 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Marsilya bu galibiyetle birlikte ligdeki puanını 7’ye çıkardı.

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