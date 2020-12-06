Son dakika haberi | Fortuna Sittard ilk galibiyetini aldı! Acun Ilıcalı'nın yüzü güldü
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Eredivisie'nin 11. haftasında evinde Willem II'yi 3-2 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Fortuna Sittard, Eredivisie'nin 11. haftasında ilk galibiyetini evinde Willem II karşısında aldı. Semedo, Polter ve Flemming'in golleriyle 3-0 öne geçen Sittard, ikinci yarı iki gol kalesinde görse de üstünlüğü korudu ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu takım geçen sezonda ilk 8 hafta maç kazanamamıştı. Ligi 26 maçta 26 puanla 16.sırada bitiren Fortuna Sittard'ın normalde play-out maçlarına kalması gerekiyordu ancak sezon tamamlanamayınca maç yapmadan yeni sezona devam etti.
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