Formula 1'de Michael Masi görevinden ayrıldı!

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Formula 1'de geçen sezonun son yarışından sonra en çok konuşulan isimlerden biri olan Michael Masi'nin durumu belli oldu.

Masi, Formula 1 yarış direktörlüğü görevinden resmen ayrıldı.

FIA, Formula 1 Yarış Direktörlüğünü WEC yarış direktörü Eduardo Freitas ve eski DTM yarış direktörü Niels Wittich'in üstleneceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'si, tarihin en unutulmaz yarışlarından birine sahne olmuştu.

Red Bull Pilotu Max Verstappen, son turda lider Lewis Hamilton'ı geçerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Son tur öncesinde yalnızca Verstappen ile Hamilton arasındaki araçların turlarını geri alması yönünde verilen karar çok konuşulmuştu.