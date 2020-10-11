Son dakika haberi | Florya'da 'tokat' tartışması

1- Halil Dervişoğlu: Marcao ile aramızda sadece itişmeler yaşandı.

2- Ümit Milli Takım: Marcao ile Halil arasında tartışma var ancak tokat yok.

3- Galatasaray Kulübü: iki futbolcu da tokalaşarak maça devam etti.

G.Saray ile Ümit Mili Takım arasında oynanan hazırlık maçında Marcao’nun tartıştığı Halil Dervişoğlu’na tokat attığı iddia edilirken, olayın aslı tarafların yaptığı açıklamalarda belli oldu. Marcao’dan tokat yediği öne sürülen Halil Dervişoğlu konuyla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: “Basında yer alan Galatasaray maçıyla alakalı olay ile ilgili açıklama ihtiyacı hissettim. Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. Ve sonrasında da el verilip oyuna devam edildi. Bu olayın bizim yakında oynayacağımız maçta motivasyonumuzu etkilemeyeceğini açıklamak isterim."

‘Sakatlık yaşanmaması için maçı erken bitirdik’

Ümit Milli Takım kanadından gelen bilgiler de Halil’in açıklamalarını doğrularken, ay yıldızlı ekibin teknik direktörü Tolunay Kafkas yaşananlarla ilgili olarak “Mücadele yağmur altında oynanıyordu. Maçtan önce Fatih Hoca ile yağmur şiddetlenirse maçı bitiririz diye konuşmuştuk. Karşılaşmanın ikinci yarısında Halil ile Marcao arasında gerginlik yaşandı. Ancak herhangi bir tokat atma olayı olmadı. Marcao ile Halil arasındaki gerginlikten sonra da maç devam etti ancak yağmur şiddetini artırınca her iki hoca olarak herhangi bir sakatlık olmasın diye maçı bitirme kararı aldık” değerlendirmesinde bulundu. G.Saray Kulübü de olayla ilgili resmi siteden şu bilgilendirmeyi yaptı:

‘Fatih Terim önerdi Tolunay Kafkas kabul etti’

Karşılaşmanın 65. dakikasında milli oyuncumuz Halil Dervişoğlu’nun hakemin düdüğünden sonra topa vurmasının ardından oyuncumuz Marcao ile arasında bir tartışma yaşanmış, bu ikili diyalogdan dolayı her iki oyuncu da maçın hakemi tarafından uyarılmıştır. İki oyuncunun birbiriyle tokalaşmasının ardından müsabaka yaklaşık 10 dakika daha devam etse de, teknik direktörümüz Fatih Terim’in, Ümit Milli Takım Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas’a yaptığı maçı bitirme teklifi üzerine, iki tarafın karşılıklı anlaşması, aynı zamanda kötü hava koşulları nedeniyle istenilen performansa ulaşılamamasından dolayı müsabaka planlanandan erken tamamlanmıştır.”

iŞTE MAÇTA 65 VE 75'iNCi DAKiKALAR ARASINDA YAŞANANLAR

· 65. dakikada Ümitler’in kazandığı duran topta Halil Dervişoğlu hakem düdük çalmadan topa vurdu.

· Bunun üzerine itiraz eden G.Saraylı Marcao ile Halil Dervişoğlu arasında itişmeli bir tartışma yaşandı.

· Gerginlikte tokat yok. Hakem, Marcao’ya sarı kart gösterdi ve ikili olayın ardından tokalaşıp barıştı.

· Fatih terim daha sonra Marcao’yu kenara aldı ve Brezilyalı oyuncuyla konuşarak sakinleştirdi.

· Olay sonrası maç 10 dakika daha devam ederken yağışın arttığını gören Fatih terim, Tolunay Kafkas’a haber yolladı.

· Terim, kaygan zeminde kayarak yapılacak müdahalelerin gerginliği artırabileceği ihtimaline karşı maçı erken bitirmeyi önerdi.

· Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Kafkas’ın da onay vermesiyle maç erken bitirildi.