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GeriVoleybol Son Dakika Haberi... Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı! Kuzey Makedonya set alamadı
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 05.09.2021 - 15:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı! Kuzey Makedonya set alamadı

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Son Dakika Haberi... Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı! Kuzey Makedonya set alamadı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeye sahne olan ilk seti ay-yıldızlı ekip, 25-22 kazandı. Milli takım, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci seti 25-12 almasını bildi.

Üstün oyununu sürdüren milliler, üçüncü seti de 25-15 kazandı ve salondan 3-0 galip ayrıldı.

Milli takımda Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı.

Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.

Salon: Hakametsa Arena

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Roy Bensimon (İsrail)

Kuzey Makedonya: Gjorgi Gjorgiev, Milev, Madjunkov, Nikola Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov (Angelovski, Kostikj, Savovski)

Türkiye: Mert Matic, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Baturalp Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Caner Ergül, Bedirhan Bülbül, Oğuzhan Karasu, Efe Bayram, Yiğit Gülmezoğlu, Oğulcan Yatgın)

Setler: 22-25, 12-25, 15-25

Süre: 73 dakika (27, 22, 24)

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