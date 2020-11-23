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GeriFutbol Son Dakika Haberi | FIFA'dan Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Ahmad Ahmad'a 5 yıl men cezası
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Haber Giriş: 23.11.2020 - 18:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | FIFA'dan Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Ahmad Ahmad'a 5 yıl men cezası

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Son Dakika Haberi | FIFA'dan Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Ahmad Ahmad'a 5 yıl men cezası
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FIFA, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Ahmad Ahmad'a finansal tablolarda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 5 yıl men cezası verildiğini açıkladı.

FIFA'nın Etik Komitesi, Afrika Futbolu Konfederasyonu (CAF) Başkanı Ahmad Ahmad'a futbolla ilgili tüm faaliyetlerin beş yıl süreyle yasaklandığını duyurdu.

Yaptırıma ek olarak, Ahmad Ahmad'a 200.000 İsviçre Frangı para cezası verildi.

Ahmad; görevi kötüye kullanmaktan, fonları kötüye kullanmaktan ve CAF başkanı ve FIFA başkan yardımcısı olarak hediyeler almaktan suçlu bulundu.

Son Dakika Haberi | FIFAdan Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Ahmad Ahmada 5 yıl men cezası

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