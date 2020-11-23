Son Dakika Haberi | FIFA'dan Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Ahmad Ahmad'a 5 yıl men cezası

FIFA'nın Etik Komitesi, Afrika Futbolu Konfederasyonu (CAF) Başkanı Ahmad Ahmad'a futbolla ilgili tüm faaliyetlerin beş yıl süreyle yasaklandığını duyurdu.

Yaptırıma ek olarak, Ahmad Ahmad'a 200.000 İsviçre Frangı para cezası verildi.

Ahmad; görevi kötüye kullanmaktan, fonları kötüye kullanmaktan ve CAF başkanı ve FIFA başkan yardımcısı olarak hediyeler almaktan suçlu bulundu.

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