MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun testi pozitif
GeriFutbol Son Dakika Haberi | FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun testi pozitif
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 27.10.2020 - 18:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun testi pozitif

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun testi pozitif
Abone Olgoogle-news

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki İsviçreli yöneticinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Hafif belirtileri bulunan Infantino'nun, en az 10 gün tecrit altında kalacağı belirtildi.

Son Dakika Haberi | FIFA Başkanı Gianni Infantinonun testi pozitif

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle