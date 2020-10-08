Son Dakika Haberi | Ferdi Kadıoğlu, Hollanda formasıyla gol attı!

A Milli Takım'ın seçim yapması için çalışmalarını sürdürdüğü Ferdi Kadıoğlu, Hollanda formasıyla gol attı.

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki yıldızı Ferdi, Hollanda U21 takımıyla Cebelitartık'a karşı 78 dakika sahada kaldı ve 40. dakikada gol kaydetti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ferdi için "Bir oyuncuyu çağırırsanız, bu davettir. Tereddütleri var, konuşabilir. Ben buradayım, halkın içindeyim, oyuncumun zaten yanındayım, bunu herkes bilir. Emre Belözoğlu da yardımcı oldu, başkan da aradı. Ama Ferdi'yi bir başka oyuncunun üzerine koymam, altına da koymam. Çağırdım" ifadelerini kullanmıştı.