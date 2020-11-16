Son dakika haberi | Fenerbahçe'yi bekleyen Serhat Ahmetoğlu ve Mikael Askarov tehlikesi

Fenerbahçe’nin milli takım arasında Fatih Karagümrük ile oynadığı ve 3-3 berabere biten hazırlık maçında iki oyuncu performansları ile dikkat çekti. Sarı-Lacivertliler'de Novak ve Caner Erkin’in milli takımlarda bulunmasından dolayı sol bekte Mikael Askarov’a, Gökhan Gönül’ün sakatlığı ve Nazım Sangare’nin milli takımda olmasından dolayı da Serhat Ahmetoğlu’na forma şansı geldi.

İki oyuncu da eline geçen fırsatı iyi değerlendirirken özellikle Serhat Ahmetoğlu orijinal bölgesi sol bek olmasına rağmen sağ bekte olumlu performans sergiledi. 1 gol 1 asistin dışında sağ kanattan bindirmeleri, fizik yapısı ve savunmaya yardımcı olması ile olumlu not aldı. Fenerbahçe U-19 altyapsında antrenmanlara çıkan 18 yaşındaki oyuncunun şu anda Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre profesyonel sözleşmesi bulunmuyor.

Mikael Askarov’da sol kanatta Kemal Ademi ile iyi uyum yakalarken hücum bölgesinde bindirmeleri ve savunmaya katkısı sayesinde maçta öne çıkan oyunculardan oldu. Serhat ile aynı durumda olan Kazakistan asıllı sol bek oyuncusunun da profesyonel sözleşmesi henüz yok.

FENERBAHÇE TEDBİRLİ DAVRANIYOR

Fenerbahçe’nin en büyük endişesi, bu konuda Mikael ve Serhat’ın aklının karıştırılarak yanlış yönlendirilmeye çalışılması. Futbol hayatlarının başında olan iki oyuncu için Fenerbahçe tedbirli davranıyor. İki oyuncunun performans durumlarına göre sözleşme konusunda harekete geçilecek. Mikale Askarov, Türkiye Ligi U19 Elit A'da totalde 6 maça çıkarken, Serhat Ahmetoğlu ise çıktığı 32 maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti. (Ajansspor)

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