Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'ye Paulinho transferinde müjde! Galatasaray sonrası...

Galatasaray'ın daha önce ilgilendiği ve Fenerbahçe'nin gündemine geldiği belirtilen Paulinho için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Brezilya basını, yaşındaki oyuncu yapılan pazarlıklarda en ciddi ilerleme kaydeden kulüp Fenerbahçe olduğunu yazmıştı.

UOL'un edindiği yeni bilgilere göre; Gremio’nun başına geçen Luiz Felipe Scolari, Paulinho’yu transfer etmek için girişimde bulundu. Scolari, yıldız futbolcunun Brezilya Milli Takımı ve Guangzhou’da hocalığını yapmıştı.

PAULINHO AVRUPA'YI İSTİYOR

Haberde, tecrübeli çalıştırıcının bu transfer girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.

Paulinho’nun kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini Scolari’ye ilettiği kaydedildi.

GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Brezilyalı futbolcu da Scolari ile görüştüğünü "Sadece fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmemiz bundan fazlası değildi. Profesör Felipao (Scolari) ile yıllarca birlikte çalıştım. Eğer kendisi bana harika bir proje sunarsa ve bunun harika bir meydan okuma olduğunu görürsem, kendisiyle neden bir daha çalışmayayım? Ancak dediğim gibi görüşmemiz sadece fikir alışverişiydi" ifadeleriyle doğruladı.