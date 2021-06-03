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GeriFutbol Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye kötü haber! Carlo Ancelotti Real Madrid'e imzayı atınca planlar altüst oldu
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Futbol
Haber Giriş: 03.06.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye kötü haber! Carlo Ancelotti Real Madrid'e imzayı atınca planlar altüst oldu

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye kötü haber! Carlo Ancelotti Real Madrid'e imzayı atınca planlar altüst oldu

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yolların resmen ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktör kararına çevrildi. Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörü Alman veya Portekiz ekolünden olacağını söylemişti. Sarı-lacivertli kulübe yazılan isimlerden olan Ralf Rangnick ile ilgili Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Spor Arena Dış Haber - Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusundaki belirsizlik devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceklerini söyleyip, yeni teknik direktörün Alman veya Portekiz ekolünden olacağını ifade etmişti.

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Bu açıklama sonrasında akla ilk gelen isimlerden biri Ralf Rangnick olmuştu. Son olarak Leipzig'i çalıştıran ve takımın bugünkü yapısına kavuşmasında büyük pay sahibi olan 62 yaşındaki Alman teknik adamı Fenerbahçeli taraftarlar da çok istiyor.

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KÖTÜ HABER İNGİLİZ BASININDAN GELDİ

Ralf Rangnick'in ismi Fenerbahçe için geçerken Sarı-lacivertli kulübe kötü haber bugün The Telegraph'tan geldi. Habere göre Premier Lig ekibi Everton, 62 yaşındaki Alman teknik direktörü gündemine aldı.

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ANCELOTTI REAL MADRID'E GİDİNCE...

Gündeminde teknik direktör değişimi olmayan Everton, Carlo Ancelotti'nin bir anda Real Madrid'e gitmesiyle hızlı bir arayışa girdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçeye kötü haber Carlo Ancelotti Real Madride imzayı atınca planlar altüst oldu

NUNO ESPIRITO SANTO DA EVERTON'A GİDEBİLİR

Öte yandan Ali Koç'un 'Portekiz ekolü' diye nitelendirdiği isimler arasında olan ve Wolverhampton ile yollarını ayıran Nuno Espirito Santo ile de Everton'ın görüşeceği yönünde haberler var.

Son dakika haberi: Fenerbahçeye kötü haber Carlo Ancelotti Real Madride imzayı atınca planlar altüst oldu

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