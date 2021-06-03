Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye kötü haber! Carlo Ancelotti Real Madrid'e imzayı atınca planlar altüst oldu

Spor Arena Dış Haber - Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusundaki belirsizlik devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceklerini söyleyip, yeni teknik direktörün Alman veya Portekiz ekolünden olacağını ifade etmişti.

Bu açıklama sonrasında akla ilk gelen isimlerden biri Ralf Rangnick olmuştu. Son olarak Leipzig'i çalıştıran ve takımın bugünkü yapısına kavuşmasında büyük pay sahibi olan 62 yaşındaki Alman teknik adamı Fenerbahçeli taraftarlar da çok istiyor.

KÖTÜ HABER İNGİLİZ BASININDAN GELDİ

Ralf Rangnick'in ismi Fenerbahçe için geçerken Sarı-lacivertli kulübe kötü haber bugün The Telegraph'tan geldi. Habere göre Premier Lig ekibi Everton, 62 yaşındaki Alman teknik direktörü gündemine aldı.

ANCELOTTI REAL MADRID'E GİDİNCE...

Gündeminde teknik direktör değişimi olmayan Everton, Carlo Ancelotti'nin bir anda Real Madrid'e gitmesiyle hızlı bir arayışa girdi.

NUNO ESPIRITO SANTO DA EVERTON'A GİDEBİLİR

Öte yandan Ali Koç'un 'Portekiz ekolü' diye nitelendirdiği isimler arasında olan ve Wolverhampton ile yollarını ayıran Nuno Espirito Santo ile de Everton'ın görüşeceği yönünde haberler var.

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