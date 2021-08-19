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Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'ye Helsinki maçında sakatlık şoku! İrfan Can Kahveci devam edemedi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Helsinki ile oynanan mücadelenin 54. dakikasında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
UEFA Avrupa Ligi play off turunda Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku yaşandı.
Milli oyuncu, 54. dakikasında arka adalesinden sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi.
İrfan Can Kahveci yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakmak zorunda kaldı.
İLK MAÇTA ASİST YAPTI
26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynadığı lig maçında asist yapmıştı.