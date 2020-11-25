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Haber Giriş: 25.11.2020 - 21:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Gökhan Gönül müjdesi!

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi Gökhan Gönül müjdesi!
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Fenerbahçe'nin son Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyen Gökhan Gönül, Beşiktaş derbisi hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmana katıldı.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Gökhan Gönül'den iyi haber geldi.

Bir süredir antrenmanlarda yer almayan Gökhan Gönül, Fenerbahçe'nin son idmanına katıldı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki mücadele pazar günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

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