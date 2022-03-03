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Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Jose Sosa gecelerde! Otel çıkışı muhabirleri gördü, yanındaki kadını aracına almadı

#Fenerbahçe#Jose Sosa#Fenerbahçe Sosa Gecelerde
Son dakika haberi: Fenerbahçenin yıldızı Jose Sosa gecelerde Otel çıkışı muhabirleri gördü, yanındaki kadını aracına almadı

Son haftalarda performansıyla tribünler tarafından ıslıklanan Jose Sosa otel çıkışı görüntülendi. Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu yanındaki kadını aracına almadı. Futbolcunun arkadaşı, içeriden Özlem Yıldız’la beraber çıkan genç kadına “Siz taksiyle gidin” diye seslendi.

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Fenerbahçe’nin yıldız ismi Jose Sosa önceki gece Gümüşsuyu’ndaki CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’daydı. Yıldız futbolcu otelden biri erkek diğeri kadın iki arkadaşı ve Özlem Yıldız’la birlikte ayrıldı. Kapıda bekleyen muhabirler, ekibi panikletti.

BENİM SOSA’YLA ALAKAM YOK

Sosa, aracına erkek arkadaşıyla beraber bindi. Arkadaşı, otelin önünde bekleyen kadına “Sosa’nın yanına gitmeyin, siz taksiyle gidin” diye seslendi. Özlem Yıldız ise muhabirlere açıklama yapma gereği duydu: “Benim kesinlikle Sosa ile bir alakam yok, bilginiz olsun!”

Son dakika haberi: Fenerbahçenin yıldızı Jose Sosa gecelerde Otel çıkışı muhabirleri gördü, yanındaki kadını aracına almadı

Jose Sosa’nın yanındaki kadınla görüntülenen Özlem Yıldız “Benim Sosa’yla alakam yok” dedi.

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Şişeyi sakladı

Otelden elinde alkol şişesiyle çıkan Jose Sosa, muhabirleri görünce şişeyi paltosunun içine sakladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçenin yıldızı Jose Sosa gecelerde Otel çıkışı muhabirleri gördü, yanındaki kadını aracına almadı

Jose Sosa erkek arkadaşıyla birlikte aracına binerek uzaklaştı.

 

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#Fenerbahçe#Jose Sosa#Fenerbahçe Sosa Gecelerde

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