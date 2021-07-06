Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun'dan teklif itirafı! "3 büyük ligden..."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, Topuk Yaylası'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Serdar Dursun'un açıklamaları;

Oyuncu profili olarak uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum. Sağ ve sol ayağım bitiricilikte iyidir. Oyun kurma özelliğim de vardır. Enteresan gollerim de oluyor. Mücadeleci bir yapım vardır. Pres yaparım. Ben buraya oynamak için geldim. Kim gelirse gelsin forma için mücadele ederim. Gelene kapımız açık.

Stadımıza çok gelip maç izledim. Kale arkasından da izledim. Fenerbahçe'ye forvet olarak geldiyseniz sizden doğal olarak gol beklenir. Maçları izlerken pozisyonlarda 'Şunu at, bunu at' derdim. Son zamanda Fenerbahçe'nin forvet problemi var. 15 gol üzeri atan olmadı pek. Ben de oynamak ve goller atarak takımı şampiyonluklara taşımak istiyorum.

"BUNDESLIGA, LA LIGA VE SERIE A'DAN TEKLİFLER ALDIM"

Son aylar çok heyecanlıydı. Kontratımın son senesi olduğu için transferim çok gündem oldu. Darmstadt satmadı beni, Bundesliga, La Liga ve Serie A'dan teklifler aldım. Boşa çıkıyorsun ve iyi bir istatistiğin var. Beni satmadılar ve gol kralı oldum. Fenerbahçe'den teklif aldım. Türkiye'den başka teklifler de geldi. Türkiye'ye sıcak bakmıyordum ama Fenerbahçe olunca farklı oldu. Buradan başkanımıza ve Selahattin Baki'ye teşekkür ediyorum. Bana inandılar ve süreç çok profesyonelce geçti.

"SEZON SONUNDA GOL SAYIMA BAKARIZ"

Bir forvet için gol sayısı vermek doğru değil. Ben her maçta gol etmek isterim. Çok maçımız olacak. Bir forvet olarak her maçta oynayıp goller atmak isterim. Rakam söylemeyeyim ama sezon sonu geldiğinde gol sayıma bakarız. Ben de kafamdaki sayıyı söylerim ve geçtim ya da altında kaldım derim.

"PEREIRA'NIN İLK KONUŞMASI ÇOK ETKİLEDİ"

Hocaya karşı 1861 Münih'te oynamıştım. Gol atmıştım onlara. İlk konuşması beni çok etkiledi. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkına varın, hedefimizden sapma olmayacak, dedi. Herkesin nerede olduğunun farkında olması lazım. Takım arkadaşlarım sıcak bir ortamda beni karşıladı. Yerli ve yabancı iyi oyuncularımız var. Kaliteli ayaklar var. Herkes forma savaşında, hocaya kendisini kanıtlamak istiyor. Az antrenman yaptık ama herkes yavaş yavaş toparlanıyor. Hoca çok iyi antrenman yaptırıyor.

"MİLLİ TAKIM KADROSU HOCANIN KARARI, İNŞALLAH..."

EURO 2020 için her Türk oyuncu kadroda olmak ister. Hocanın kararı bu oldu. Saygı duyuyorum. Ben kendimi göstermek için elimden geleni yapacağım. Eylül'de yine maçlar var. İnşallah Allah nasip ederse Milli Takım'a girerim.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL SEVİYE ATLAMIŞ"

Ben 19 yaşında Türkiye'ye gelmiştim. Ligde farklı olaylar olmuştu. O zaman belki iyi değildim, kayboldum. Almanya'da kendimi sürekli geliştirmeye çalıştım. Orada profesyonel bakışı, yaşama disiplinini gördüm. İki ülke arasında disiplin farkı ilk sırada. Herkes %100 ile oynar antrenmanda. Türkiye'de daha önce daha rahattı ama son 1 haftada gördüm ki seviye atlamış Türkiye. Oyuncular çok iyi durumda. Bir diğer fark ise taktikler. Bir de fizik açıdan farklar var. Türk takımları Avrupa'da çok az maç kazandı son zamanda. Bunun bir sebebi de fizik. Şimdi hocamızın taktik ve fizik çalışmalarını gördüm. Güzel olacak bizim için.

"MESUT ÖZİL DENİNCE AKLA ASİST GELİR"

Mesut Özil Almanya'da ve dünya futbolunda kendini kanıtlamış. Mesut Özil denince akla ilk asist gelir. Bazen diğer oyuncuların göremediği yerleri görüyor. Ondan faydalanacağım. Koşu yaparsınız ama bazıları göremez ama Mesut görür. Ondan pas gelince kalenin önünde sakin kalıp golü atmalısınız.