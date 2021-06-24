Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun'dan flaş sözler! 'Türkiye'nin Bayern Münih'i...'

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Serdar Dursun, sarı-lacivertli takıma transferi ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Serdar Dursun'un açıklamaları;

Birçok seçeneğim vardı. La Liga, Serie A, Bundesliga I, Bundesliga II, Çin, Dubai, Belçika, Polonya. Ama Fenerbahçe çok özel. Fenerbahçe, Türkiye'nin Bayern Münih'i. Stadyuma birçok kez gittim. Eşim ve ailem her zaman Fenerbahçe taraftarıydı. Teklif geldiğinde çılgınca sevindim. Bu yüzden hala tüylerim diken diken oluyor.

BU BİR MUCİZE

Herkes Fenerbahçe'de oynayamaz. Darmstadt'tan Fenerbahçe'ye gitme olasılığı yüzde 0,1. Ve bu gerçekten işe yaramıyor. Bu bir mucize!"

MESUT ÖZİL HARİKA BİR OYUNCU

Mesut Özil gibi harika bir oyuncuyla oynamak çok özel olacak. Tam arkamda oynayacak. Tarihin en iyi on numaralarından biri. Bu harika olacak

OYNAMAK İÇİN GİDİYORUM

Fenerbahçe'ye oynamak için gidiyorum, yedek kulübesinde oturmak için değil. Ligde oynayacağım, uluslararası maçlarda oynayacağım, sonra Milli Takım'a girmeye çalışacağım