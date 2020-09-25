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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta, 10 numaralı formayı giyecek!
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta, sarı-lacivertli kulüpte 10 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta'nın forma numarası belli oldu.
Yayıncı kuruluşun haberine göre; Samatta, sarı-lacivertli kulüpte 10 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe'de geçen sezon 10 numaralı formayı Max Kruse taşımıştı.
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