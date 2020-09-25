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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta, 10 numaralı formayı giyecek!
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Haber Giriş: 25.09.2020 - 17:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta, 10 numaralı formayı giyecek!

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta, 10 numaralı formayı giyecek!
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mbwana Samatta, sarı-lacivertli kulüpte 10 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta'nın forma numarası belli oldu.

Yayıncı kuruluşun haberine göre; Samatta, sarı-lacivertli kulüpte 10 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'de geçen sezon 10 numaralı formayı Max Kruse taşımıştı.

 

Son Dakika Haberi | Fenerbahçenin yeni transferi Samatta, 10 numaralı formayı giyecek

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