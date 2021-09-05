Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer'den Hasan Ali Kaldırım itirafı!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Alma orta saha oyuncusu Max Meyer, önemli açıklamalar yaptı.

İşte Max Meyer'in sözleri;

Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Büyük bir kulüpteyim. Tesisler ve sahada harika. Fenerbahçe adına oynamak için sabırsızlanıyorum.

İYİ DURUMDAYIM

Sezon öncesi kampı geçirmedim ama bireysel olarak çok çalıştım. İyi durumdayım. Takımı tanımalı ve onlarla çalışmalıyım. Gelecek için sabırsızlanıyorum.

HER ŞEYİMLE BURADAYIM

Büyük bir kulüpteyim ve her şeyimle buradayım. Takım iyi, teknik direktörümüz iyi. İdmanlar sert ve yoğun geçiyor. Bunu severim. Şampiyonluk için ben de elimden geleni yapmak istiyorum. Topa sahip oynuyoruz, bu da beni besleyecek. Umarım başarılı bir yıl olur.

FORMA TERCİHİNİN SEBEBİ...

Sadece Fenerbahçe'yi düşünüyorum. 1-2 yıl sonrasını düşündüğümü söyleyemem. Fenerbahçe'de formayı almak için çok çalışacağım. 6 numara boştu, ben daha önce 7 numara giyiyordum ancak 7 numara dolu olduğu için 6 numarayı tercih ettim

HASAN ALİ KALDIRIM İLE GÖRÜŞTÜM

Bazı zamanlarda Süper Lig'i takip etme fırsatım oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını izlerdim. Zaten Almanya'da büyük ilgi var. Hasan Ali Kaldırım ile 3-4 yıl önce konuştum. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu anlattı. Burada olduğum için mutluyum.

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