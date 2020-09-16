Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand'ın Galatasaray ve Falcao sözleri

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, "İkili mücadeleleri çok severim. Topla çıkmayı seven bir oyuncuyum. Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyorum. Uzun zamandır Fenerbahçe'yle konuşuyorduk. Çalışıp, takımıma en iyi şekilde katkı vermek istiyorum. Haklı olarak kulübün istediği şekilde bazı testlerden geçtik. Herhangi bir sakatlığım yok. Fenerbahçe'den teklif gelince reddetmeniz zor oluyor. Fenerbahçe, dünyanın en büyük kulüplerinden biri..." şeklinde konuştu.

Marcel Tisserand, sözlerini şöyle sürdürdü:

ANELKA HAYRANIYIM, DİRAR VE NSAKALA İLE KONUŞTUM

Sol ya da sağ stoper fark etmez. Her iki ayağıma da kullanabiliyorum, iki görevi de yapabileceğimi düşünüyorum. Lewandowski, Aubameyang, Zlatan, Cavani Falcao gibi futbolculara karşı oynadım. Anelka hayranıyım. Buraya gelmeden N'Sakala ile de konuştum. Dirar Monaco'dan takım arkadaşımdı. Bu ligde oynayan insanlardan duyduğum şeyler her zaman pozitifti Süper Lig'e de kolayca adapte olacağıma inanıyorum...

FENERBAHÇE BENİ GETİREREK İYİ İŞ YAPTI

Luyindama ile milli takımda güzel bir dostluğumuz var ancak şu anda benim rakibim. Sahada rakip, dışarıda arkadaşız.. Bana sorarsanız Fenerbahçe beni buraya getirerek iyi bir iş yaptı. Türkiye ligini ve derbileri takip ediyordum. Galatasaray derbisi elbette önemli fakat ondan önce, önümüzdeki pazartesi günü önemli bir maçımız daha olacak...