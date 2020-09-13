Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Marcel Tisserand'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Sarı-lacivertli kulüp, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul’a gelecektir" ifadeleriyle transferi açıklamıştı.

MARCEL TISSERAND KİMDİR?



2018 yılından beri Alman ekibinde forma giyen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri Wolfsburg'da forma giyiyor. 15 kez de milli oldu.