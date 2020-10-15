Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia milli maçta şov yaptı!

2022 Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika Grubu’nda Ekvador, Uruguay ile karşılaştı. Fenerbahçeli Enner Valencia, mücadeleye ilk 11’de başladı. 30 yaşındaki oyuncu, Michael Estrada ile birlikte ileri uçta görev yaptı. Estrada ile müthiş bir uyum yakalayan Valencia, Uruguay savunmasının kâbusu oldu. Fenerbahçe’nin yıldızı, bir golün asistini yaparken, bir golde de atağı başlatan isim oldu. Valencia’nın bir başka asistinde ise gol, VAR incelemesiyle topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edildi. Sahanın en iyilerinden biri olan başarılı futbolcu, 69. dakikada kenara geldi. Valencia’nın bugün Sarı-Lacivertliler’e katılması bekleniyor.

Altay ve Ömer Faruk, Ümit Milli’de

Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takımı’ın zorlu İngiltere deplasmanına çıktığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Genç yıldız, 2-1 kaybedilen mücadelede zaman zaman kalitesini konuşturdu, arkadaşlarına gollük paslar attı. Sarı-Lacivertliler’in bir diğer oyuncusu Altay Bayındır da bu karşılaşmada kaleyi korudu. (Fanatik)

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