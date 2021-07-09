Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'nin yeni transfer Steven Caulker'dan flaş sözler! 'Lider olacağım'

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe'nin Serdar Dursun’dan sonra yaptığı ikinci transfer olan Steven Caulker, sarı lacivertli kulüpte şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Topuk Yaylası’nda basın toplantısı düzenleyen İngiliz stoper, “Fenerbahçe’ye katılmak kolay bir karar oldu. Türkiye’den ve Avrupa’dan başka teklifler de vardı ama başkanla görüştükten sonra karar vermek çok kolay oldu. Azmi, isteği gördüm. Fenerbahçe’nin hem en iyi tarihe sahip olması hem de yeni tarih yazma ihtimali açısından buradayım” dedi.

'Attila Szalai'nin hayranıyım'

Geçmişte Liverpool ve Tottenham gibi dev kulüplerde de forma giyen Caulker, “Burada liderlik özelliğimi göstermek istiyorum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Çok çalışarak, kolektif hareket edeceğiz. Hocanın vereceği kararlara saygı duyacağız ve sistem konusunda karar ona ait olacak” diye konuştu. Stoperdeki yeni partneri Attila Szalai’nin büyük bir hayranı olduğunu vurgulayan Steven Caulker, “Büyük bir geleceği var. İyi ki Fenerbahçe’de” ifadesini kullandı.

'Yeniden hedef büyüttüm'

Kariyerinin çöküş dönemini atlattıktan sonra, tekrar büyük takımda oynama ve Avrupa kupalarında forma giyme hedefi belirlediğini anlatan tecrübeli savunmacı, “Büyük takımlarda oynama hedefim her zaman vardı. Avrupa kupalarında kendimi gösterme hedefim vardı. Büyük takımda oynama isteğimi şu anda gerçekleştirdim. Şimdi şampiyonluk kazanarak Devler Ligi’nde oynamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var” dedi

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