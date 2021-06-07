Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü duyurdular! Beraberinde sürpriz isim..

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe'de belirsizlik noktasındaki her şey, yeni hocanın adının açıklanacağı güne bağlı... Yeni sezon için top başı yapılacak günden, Topuk Yaylası kamp tarihine, Samandıra’da yaşanması beklenen ekip değişiminden, yolların ayrılacağı futbolcuların belirlenmesine, yeni sportif direktörden, yeni transferlere kadar her konu yeni teknik adamın açıklanmasıyla peş peşe netleşecek.

GÖRÜŞMELER SIR GİBİ

Bir yandan yeni bir yönetim kurulu oluşturup diğer yandan yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Başkan Ali Koç’un kafasında yeni teknik direktörün adının net olduğu ancak açıklamak için seçimi ve EURO 2020’nin akışını beklediği iddia ediliyor.

İSİMLER BİR BİR ELENİYOR

Bu sezon takım çalıştırmayıp dinlenmek istediğini belirten Löw’den sonra AS Roma’nın eski teknik direktörü Fonseca, Porto’nun çalıştırıcısı Conceicao, Wolverhampton’dan ayrılan Esprito, Norwich City ile yolları ayrılan Farke olumsuz görüş bildirirken, kulislerde Portekizli Paulo Sousa ve İspanyol Rafael Benitez’in isimleri öne çıktı. Jorge Jesus ve Arjantinli Marcelo Bielsa’dan ise yüksek ücret talepleri nedeniyle uzaklaşıldığı öğrenildi.

İSPANYOL BASINI BENITEZ'İ DUYURDU

Öte yandan dün akşam saatlerinde Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen İspanyol haber sitesi Defansa Central, Rafael Benitez'in Fenerbahçe ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığını yazdı.

Haberde Pellegrini'den ret cevabı alan Fenerbahçe'nin Benitez'e yüksek maaşlı bir sözleşme sunduğu ifade edildi.

"MARCELO İLE BİRLİKTE GELECEK"

Defanca Central'in haberinde Fenerbahçe'nin Benitez'i ikna etmek için masaya yüksek maaşın yanı sıra Real Madrid'de yedek kalmaya başlayan Brezilyalı sol bek Marcelo'nun ismini de koyduğu, bu transferin de Benitez'in gelişiyle birlikte gerçekleşeceği ifade edildi.

BREZİLYA, ÇİN VE ABD'DEN TEKLİF ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dalian Pro'dan ayrıldıktan sonra İngiliz basınına açıklamalarda bulunan İspanyol teknik adam, "Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Çin'den çok sayıda teklif aldım ama Avrupa'da kalmak istiyorum. Önceliğim İngiltere'de çalışmak olur. Çalışmadan durmak istemiyorum. Bir an önce sahaya çıkmalıyım" şeklinde konuşmuştu.

SÜPER LİG'DE YABANCI TEKNİK ADAMLARIN PERFORMANSI NASIL?

Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın yönetiminde averajla Galatasaray'ın önünde kalarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle; Süper Lig'de Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 14 sezona çıktı.

Yabancı teknik adamlarda en son ipi göğüsleyen isim ise 2006 / 2007 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Zico.

İSPANYOLLAR TÜRKİYE'DE NE YAPTI?

2008, 2010 ve 2012'deki uluslararası turnuvalara damgasını vuran İspanya Milli Takımı'nın unutulmayacak macerası onunla başlamıştı. EURO 2008'de İspanya ile şampiyonluğa ulaşan Aragones, turnuva bitimiyle Fenerbahçe'nin başına geçti.

Büyük umutlarla anlaşma yapılan Aragones ile birlikte yine İspanya'dan Daniel Guiza'yı astronomik bedelle kadrosuna katan sarı-lacivertliler için 2008-2009 sezonu istendiği gibi geçmedi.

Fenerbahçe'nin başında 53 maça çıkan İspanyol teknik adam, 1.79 puan ortalaması tutturabildi.

Ligde 34 maçta 61 puan toplayan sarı-lacivertliler, o sezonu Beşiktaş, Sivasspor ve Trabzonspor'un arkasında 4. sırada tamamlayabildi.

Beşiktaş, 2004-2005 sezonunun başında dönemin en elit teknik adamlarından biri olan Vicente del Bosque ile anlaştı. İlk 22 maçta 42 puan toplayarak 4. sırada yer alan Beşiktaş, kalan 12 haftada 27 puan toplasa da ilk 3'e girme şansı bulamadı. Siyah-beyazlı kulüple 24 maçta sahaya çıkan İspanyol teknik adam, 1.67 puan ortalaması tutturdu.

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