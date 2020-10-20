Son dakika haberi | Fenerbahçe'nin yedekleri bile zirveye oynar

Her mevkide en az iki alternatifi bulunan teknik direktör Erol Bulut, kadro kurmakta zorlanmıyor. Göztepe maçında oynayamayan Gökhan ve Lemos’un yerine forma giyen A milli futbolcular Nazım ile Serdar, etkili oyunlarıyla galibiyette pay sahibi oldu.

İkisi genç toplam 16 futbolcu transfer eden Fenerbahçe, geniş kadrosu sayesinde takım kurmakta zorlanmıyor. Her mevkide birbirine yakın kalitede en az iki oyuncusu bulunan sarı lacivertlilerin teknik patronu Erol Bulut, Göztepe karşısında bu zenginliğin avantajını kullandı. Adalesinde sertleşme olduğu için hafta içinde sadece iki gün takımla antrenmana çıkan Gökhan Gönül riske edilmedi ve yerine Nazım Sangare forma giydi. A Milli Takım oyuncusu olan Nazım, ilk kez Fenerbahçe forması giymesine rağmen başarılı bir maç çıkardı. Aynı şekilde, cezalı Lemos’un yerine oynayan Serdar Aziz de etkili futbolunu bir golle süsleyip galibiyette pay sahibi oldu.

Son 5 sezonun en iyi başlangıcı

Göztepe maçında kenarda bekleyen ve kadroya giremeyenlerden oluşturulacak bir takımın dahi ligde üst sıralara oynayacak kapasitede olduğu herkesin ortak görüşü. Teknik direktör Erol Bulut, İzmir’deki maçta Ferdi, Thiam, Sinan, Tolga, Novak, Sadık, Harun ve Mert Hakan’ın yedek soyundurmuştu. Son yılların en güçlü kadrosunu kuran Fenerbahçe, 5. haftalar itibariyla son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan sarı lacivertli takım, bundan önceki 4 sezonda en fazla 10 puan almıştı. Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun ilk 5 haftasında 13 puan toplamıştı.

7 golün 5’i duran toplardan geldi

F.Bahçe’nin bu sezonki grafiğinde dikkat çeken en önemli unsur, gollerin çoğunu duran toplardan bulması oldu. Bu bölümde rakip fileleri 7 kez havalandıran sarı lacivertliler, gollerin 5’ini duran toplardan kaydetti. Duran toplardan atılan gollerin 2’sini Jose Sosa penaltılardan üretirken, Gökhan Gönül, Mbwana Samatta ve Serdar Aziz, korner atışlarından fileleri havalandırdı. Bu süreçte Fenerbahçe, akan oyunda ise 2 kez skor tabelasını değiştirdi. Sarı lacivertli takımın bu gollerini ise Samatta ve Dimitris Pelkas kaydetti. Ayrıca kaleci Altay Bayındır da etkili performansıyla takımına önemli katkı sağladı.