Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Alexander Sölorth için flaş açıklama! 'Ayrılmak istiyor'

Trabzonspor'dan ayrılarak geçtiğimiz sezon sonu Leipzig'e transfer olan ve Bundesliga ekibinde istediği süreyi alamayan Alexander Sörloth'un geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor.

Norveçli golcüsünün babası Gorant Sörloth, oğlunun Leipzig'den ayrılmak istediğini söyledi.

ELBETTE BAĞLANTILAR VAR

Oğlu Alexander Sörloth'un transfer sürecinde sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Gorant, "Alexander kaya gibidir. Elbette bağlantılar var ama bu bir süreç. Geçen sene de Trabzonspor'dan Leipzig'e gelirken böyleydi. Transferin gerçekleşmesi bir süreç aldı. Bu işler böyle. Sadece transfer için beklemeliyiz, sakin olmalıyız" dedi.

AYRILMAK İSTİYOR

Goran Sörloth sözlerini, "Alexander futbol oynamak istiyor ve bunun için Leipzig'den ayrılmak istiyor. Bu işi oturup sadece banka hesabına bakmak için yapmıyor. Kariyerinde ne kadar ileri gidebileceğini, neler yapabileceğini görmek istiyor. Norveç Milli Takımı hakkında da birçok düşüncesi var. Transferle ilgili bir takım şeyler oluyor ve olacaktır. Durumu takip ediyoruz" ifadeleriyle sürdürdü.

ROMA VE SOUTHAMPTON YANITI

Roma ve Southampton sorularına yanıt veren Goran, "Çok güzel takımlar var. Bu seviyede takımlar olduğu sürece, transfere inanıyorum" şeklinde konuştu.

KIZ ARKADAŞININ YANITI ŞAŞIRTMIŞTI

Yaklaşık iki hafta önce sosyal medya üzerinden 'Come to Fenerbahçe' mesajlarının yağmuruna tutulan Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes, bir taraftarın mesajında "Hayır" şeklinde yanıt vermesi çok konuşulmuştu.

Geçen sezon Leipzig'de 37 resmi maçta 1718 dakika süre alan 25 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.