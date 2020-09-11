Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin son transfer sürprizi edin Visca!
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe durmak bilmiyor. Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan sarı lacivertliler takıma iki forvet birden kazandırma amacında. Fenerbahçe aynı zamanda Edin Visca için son hamlesini de yapacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'den elde edilen gelir, Boşnak yıldız Edin Visca'nın transferi konusunda Emre Belözoğlu’nun elini güçlendirdi. Başakşehir’e yapılacak teklifin içinde artık takasın yanı sıra para da olacak.
Fenerbahçe’de Edin Visca girişimleri yeniden başlıyor. Bu transferde tüm ipler Emre Belözoğlu’nun elinde. Genç sportif direktör (resmen açıklanmadı), Başakşehir’den eski takım arkadaşına Çubuklu formayı giydirmeyi çok istiyor.ü
Emre, Vedat Muriç’in Lazio’ya satışından elde edilen gelir sonrası, “Dostum, ağabeyim” dediği Göksel Gümüşdağ ile bir kez daha bir araya gelmeye hazırlanıyor. Emre Belözoğlu, daha önce Boşnak yıldız için sadece oyuncu takasını önermiş, bu teklif kabul edilmemişti.
Belözoğlu bu kez masaya otururken Gümüşdağ’a para teklifinde de bulunabilecek. Edin Visca ile prensip anlaşmasına varılması ve oyuncunun Fenerbahçe’ye gelmek istemesi, pazarlıklarda Belözoğlu için önemli bir koz olacak. (Fanatik)
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