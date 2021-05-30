Son Dakika Haberi: Fenerbahçe'nin Manuel Pellegrini teklifini ve flaş gelişmeyi duyurdular! Yeni teknik direktör...

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda Emre Belözoğlu ve Sergiy Rebrov'un ardından yeni bir isim daha gündeme geldi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girerken, teknik adamlık koltuğuna kimin oturacağını büyük ölçüde netleştirmişti.

Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile çalışmaması halinde Sergiy Rebrov'u göreve getirmeyi düşündüğü iddia edilmişti.

EŞİNDEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Ukrayna basınına konuşan Sergiy Rebrov'un eşi Anna Rebrov, başarılı teknik adamın geleceğinin henüz belirsiz olduğunu ve Macar ekibi Ferencvaros ile 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu söylemişti.

Anna Rebrov, Kararı tamamen Sergiy verecek. Ben kulüp seçimlerinde pek iyi değilim. Benim açımdan Yunanistan'da yaşamak sorun değil. Önemli olan, çocuklarımız için iyi bir okul bulmak. Bence bu bir sır değil. İnternette yazan 5-6 kulübün ilgisi var. Halen düşünme aşamasındayız" şeklinde açıklama yapmıştı.

PELLEGRINI'YE DE TEKLİF GİTTİ AMA

Son olarak Şili basını, Fenerbahçe'nin Real Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegrini ile görüştüğünü ve teklifin iletildiğini duyurdu.

'AYRILMASI ZOR GÖRÜNÜYOR'

Pellegrini'nin sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakmasına karşın Real Betis'ten ayrılmasının zor olduğu da belirtildi.

67 yaşındaki teknik adamın kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesinin olduğu ve Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmek için İspanyok kulübüne bonservis ücreti ödemek zorunda kalacağı vurgulandı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE BELLİ OLACAK

Ayrıca haberde; Pellegrini ile Fenerbahçe'nin bir süre daha görüşeceği ve durumun kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz şekilde netleşeceği bilgisi verildi.

PELLEGRI'NİN KARİYERİ

Betis öncesinde son olarak West Ham United'ın başında olan Manuel Pellegrini, Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştırdı. Şilili hoca, Real Madrid, Manchester City, Malaga, Villarreal'de görev yaptı. 67 yaşındaki antrenör, Avrupa dışında da Hebei China Fortune, River Plate, San Lorenzo, Deportiva Quito, Palestino ve Universidad Catolica gibi takımların teknik direktörlüğünü yaptı.

LÖW'DEN OLUMSUZ YANIT GELDİ

F.Bahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen bir başka isim Löw ise geçtiğimiz gün "Yaz aylarında bir kulüple anlaşmayacağım. Kimseyle herhangi bir temasım olmadı. Bu konuda da fikir değiştirmeyeceğim. Dinlenmek istiyorum" diyerek kararını açıklamıştı.

EMRE BELÖZOĞLU BEKLİYOR

Sarı-lacivertlilerin, Rebrov ve Pellegrini gibi isimlerin gündeme gelmesine karşın geçtiğimiz sezonu tamamlayan Emre Belözoğlu ile yola devam edilmesi ihtimalinin de güçlü olduğu belirtiliyor.

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