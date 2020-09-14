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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani'den ilginç transfer teklifi: Beni alın
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Haber Giriş: 14.09.2020 - 15:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani'den ilginç transfer teklifi: Beni alın

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Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe ile adı geçen Edinson Cavani için ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Uruguaylı futbolcu, kulübe kendisini teklif etti.

Paris Saint Germain ile yollar ayrılan Edinson Cavani'nin yeni adresi merak konusu oldu. Adı Türkiye'den Fenerbahçe ile de anılan Urugaylı futbolcunun, vatandaşı Luis Suarez ile yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona'yı aradığı iddia edildi.

Sport'un haberine göre Cavani, Barcelona'da oynamak istediğini kulüp yetkililerine bildirdi. Emre Belözoğlu'nun Cavani ile bir görüşme yaptığı ve Türkiye'de forma giyme konusunda görüşünü sorduğu da iddia ediliyor.

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Adı birçok takımla anılan Cavani'nin istediği yıllık ücret, transferinin netleşmemesine neden oluyor.

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