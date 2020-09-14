Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani'den ilginç transfer teklifi: Beni alın

Paris Saint Germain ile yollar ayrılan Edinson Cavani'nin yeni adresi merak konusu oldu. Adı Türkiye'den Fenerbahçe ile de anılan Urugaylı futbolcunun, vatandaşı Luis Suarez ile yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona'yı aradığı iddia edildi.

Sport'un haberine göre Cavani, Barcelona'da oynamak istediğini kulüp yetkililerine bildirdi. Emre Belözoğlu'nun Cavani ile bir görüşme yaptığı ve Türkiye'de forma giyme konusunda görüşünü sorduğu da iddia ediliyor.

Adı birçok takımla anılan Cavani'nin istediği yıllık ücret, transferinin netleşmemesine neden oluyor.