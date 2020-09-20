Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin golcü transferi Avrupa'nın dilinde

Spor Arena / Süleyman ARAT - Geçtiğimiz sezonun son haftalarından itibaren adı İtalya’nın Lazio takımıyla anılmaya başlayan Vedat Muriç’in yerine transfer edilmesi beklenen golcü için süre uzadıkça adı geçen futbolcuların sayısı da artıyor.

Lazio’yla görüşmelerin başladığı günden bugüne kadar 1 forma için tam 16 futbolcunun adı telaffuz edilirken, yöneticiler de Emre Belözoğlu ser verip sır vermeye özen gösteriyor. Fenerbahçe’nin aradığı santrafor sadece Türk basınını değil, başta İngiltere, Portekiz, İspanya, Fransa olmak üzere birçok Avrupa basınını da aylardır meşgul ediyor. Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuların ülkeleri, oynadıkları kulüplerin ülkeleri bu transfer söylentilerini haberleştirip futbolseverlere duyururken yılan hikayesine dönen transferin artık sonuna gelindiği ve bu hafta noktalanacağı tahmin ediliyor.

EN KUVVETLİ ADAY SAMATTA

Aston Villa ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tanzanya asıllı golcü Mbwana Samatta’nın kiralık olarak sarı lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu öğrenilirken 27 yaşında, 1.83 boyundaki transferin önümüzdeki birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

PAPİS CISSE’DE AN MESEESİ

Bonservisi elinde bulunan ve henüz bir kulüple anlaşma noktasına gelmeyen Erol Bulut’un Alanyaspor’da ki golcüsü Papis Cisse’ye çok güvendiği ve takımda görmek istediği biliniyor. İkinci forvet için adı geçen Senegalli futbolcunun da durumunun önümüzdeki hafta içinde neteşecek.

FENERBAHÇE İLE ADI ANILAN SANTRAFORLAR

Mbwana Samatta,

Papis Cisse

Troy Deeney,

Ze Luis,

Stefano Okaka

Bas Dost,

Kevin Gameiro

Famara Diedhieou,

Danny Welbeck

Choupo Moting

Nikola Kalinic

Bazılarını kulüp veya futbolcunun kendisi yalanlasa da uzun süre sarı lacivertli takımla adı anılan futbolcular da şunlar:

Diego Costa

Diego Perotti

Eran Zahavi

Mario Manzukic

Edison Cavani

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