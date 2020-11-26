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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mehmet Ekici, Almanya yolcusu!
Almanya'da 3. lige kadar yükselen Türkgücü München'in, Mehmet Ekici'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve kulüpsüz kalan Mehmet Ekici'nin yeni adresini duyurdular.
Bild'in haberine göre; Türkgücü Münhen, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek istiyor.
Bu sezon 3. ligde mücadele eden Türkgücü München, 10 maçta 17 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor.
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