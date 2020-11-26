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Futbol
Haber Giriş: 26.11.2020 - 18:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mehmet Ekici, Almanya yolcusu!

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mehmet Ekici, Almanya yolcusu!
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Almanya'da 3. lige kadar yükselen Türkgücü München'in, Mehmet Ekici'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve kulüpsüz kalan Mehmet Ekici'nin yeni adresini duyurdular.

Bild'in haberine göre; Türkgücü Münhen, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek istiyor.

Bu sezon 3. ligde mücadele eden Türkgücü München, 10 maçta 17 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor.

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