Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse, Almanya'da gündem oldu

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesheden ve FIFA'lık olan Max Kruse Almanya'da gündem olmayı başardı.

Alman oyuncu, Twitch üzerinden gece yarılarına kadar oyun oynarken, bu durumun performansını nasıl etkileyeceği tartışılmaya başlandı.

Union Berlin ise konuyla ilgili "Oyuncularımız sosyal medya etkinliklerinden kendileri sorumludur. Bizim için önemli olan verdiği performans" şeklinde açıklama yaptı.

Max Kruse, Union Berlin formasıyla çıktığı ilk maçta gol atmıştı.