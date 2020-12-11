Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den şampiyonluk yarışı yorumu! 'Kesin olacak'

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, Azerbaycan'dan CBC Sport kanalına açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin bu sezon şampiyon olacağını vurgulayan Ali Şen, "Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı kesin, tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Avrupa'da bu sene hiçbir takımımız iyi olmadı, üzüldük ama ben her şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Ben inanıyorum ki Avrupa'da yavaş yavaş şampiyonlar şampiyonu olacağız. Manchester United'ı yendiğimizde, bir gün gelecek, Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak Türkiye'ye inecek demiştim. O şampiyon kadro da inşallah Bakü'ye gidip dostluk maçı yapacak" dedi.

Erol Bulut hakkında da açıklama yapan Ali Şen, "18 futbolcu transfer ettik, 18 futbolcudan 2-3 kadro çıkar. Erol Bulut'u Türkiye'ye ben getirmiştim. Emre Belözoğlu da orada, yeni bir Alex Ferguson olacaklar inşallah" ifadelerini kullandı.