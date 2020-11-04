Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin bu başarısı tesadüf değil

Duran toplar ve kanat organizasyonlarıyla sonuca gitmeyi hedefleyen Bulut’un isteği doğrultusunda alınan Samatta, Caner, Cisse, Gökhan, Valencia ve Pelkas gibi oyuncular sisteme tam oturdu...

Maç fazlasıyla da olsa Süper Lig’in 7. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe’nin bugün ulaştığı nokta tamamen planlı ve titiz bir çalışmanın sonucu... Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sportif direktörlüğe getirilmesi kesinleşen Emre Belözoğlu, ilk iş olarak transfer çalışmalarına başladı ve teknik ekipte yer alan Tahir Karapınar, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ile uzun süren toplantılar yaparak görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlanan Erol Bulut’un da katılımıyla transfer politikası netleştirildi. Alınacak oyuncular belirlenirken Bulut’un sistemine uygun olmasına özellikle dikkat edildi.

Alanya’da 61 golün 14’ü duran toptan

Geçen sezon çalıştırdığı Alanyaspor’u Süper Lig’de 5’inci yapan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda finale çıkaran Bulut’un bu başarısında, duran top ve kanat organizasyonları sonucu atılan goller önemli rol oynamıştı. Akdeniz ekibi ligde 61 golünün 14’ünü korner ve serbest vuruşlar sonucu bulurken, Beşiktaş’ın (16) ardından duran toplardan en çok üreten ikinci takım olmuştu. Fenerbahçe, Erol Bulut’un oyun tarzına uygun olarak; kafa toplarında etkili olabilen Cisse, Samatta, Ademi, Tisserand ve Lemos’u, serbest vuruşları kullanması için Sosa’yı, kornerler için de Caner’i transfer etti. Ayrıca Gökhan Gönül, Novak, Nazım, Perotti, Valencia ve Pelkas gibi asistçi özellikleri öne çıkan oyuncular takıma dahil edildi.

Plan şu ana dek kusursuz işledi

Bulut’un planı kusursuz işledi ve ilk 7 hafta itibarıyla Fenerbahçe duran topların en başarılı takımı oldu. Sarı lacivertlilerin bulduğu 12 golün 8’i duran toplardan gelirken, Caner’in kornerleri 5 gol getirdi; Sosa 2, Perotti da 1 penaltı golü attı. Fenerbahçe’nin oyun taktiği Antalya dep

lasmanında zirve yaptı. Sarı lacivertli takım 90 dakikada tam 45 orta yaparken, bunların 25’i tek başına Caner’den geldi. Kaleye 28 şut çeken ve bunların 3’ünde direğe takılan Feneerbahçeli futbolcular, rakip ceza sahasında toplam 48 kez topla buluşarak, sezonun en baskın futbolunu oynadı.

Duran toplara çok önem veriyor

Yeni Malatyaspor, Erol Bulut yönetimindeki iki sezonda duran toplardan 21 gol buldu. Geçen sezon da Aytemiz Alanyaspor aynı şekilde 14 gol kaydetti. Bu sezon ise Fenerbahçe şimdiden 8 gole ulaştı.

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