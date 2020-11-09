Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin 6 büyük zaafı

Kilitlenen oyunu açamayan Erol Bulut, Hatay ve Konya maçlarında sıkıntı yaşadı. Sürekli üçüncü bölgeye oyuncu yığan Bulut ‘yılın transferi’ olarak görülen Mert Hakan’dan yeterince faydalanamazken, Gustavo’nun pas trafiğini kesen takımlara karşı henüz çözüm üretemedi.

Kendi evinde İttifak Holding Konyaspor karşısında şok bir yenilgi alarak hem namağlup unvanını kaybeden hem de maç fazlasıyla oturduğu liderlik koltuğunu Aytemiz Alanyaspor’a kaptıran Fenerbahçe’de, iç saha başarısızlıklarının nedenleri masaya yatırılıyor. Teknik direktör Erol Bulut, yardımcıları ve takımın diğer kurmayları ile hafta içinde bir araya gelerek, Kadıköy’de kalabalık orta sahayla oynayarak Pelkas, Sosa ve Gustavo gibi kilit oyuncuların pas trafiğini kesen rakiplere karşı yeni bir B planını görüşecek. Geride kalan 8 haftada 17 puan toplayan Fenerbahçe, kaybettiği 7 puanın 5’ini iç sahada (Hatayspor: 1-1, Konyaspor: 0-2) yaşarken, deplasmanda sadece Galatasaray’a puan kaptırdı (1-1).

3 maçta aynı şekilde goller yedi

EROL Bulut’un ağırlıklı olarak kenar ortalarıyla hücum yaptırması nedeniyle çok sık ileri çıkmak zorunda kalan Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in geri dönüşlerde geç kalması, özellikle Valencia’nın geriye hiç destek vermemesi nedeniyle takım savunması aksadığı için rakip forvetler kolayca arkaya kaçıyor. Rize maçında Skoda, Antalya’da Podoski ve Konyaspor karşısında Kravets bu zaaftan yararlanarak gol buldu. Sarı lacivertli camiada yapılan değerlendirmeler sonucu iç saha maçlarında puan kayıplarına yol açan eksikler şöyle sıralandı:

1- İç sahada 10 kişiyle kapanan takımlara karşı ısrarla tek santrforla oyuna başlanması.

2- Erol Bulut’un kilitlenen oyunu açmak gerektiğinde sürekli olarak Jose Sosa’yı oyundan çıkarıp üçüncü bölgeye oyuncu yığması.

3- Orta sahayı kalabalık tutup Gustavo’nun pas alışverişini kesen rakiplere karşı çözüm bulunmaması.

4- ‘Yılın transferi’ olarak görülen Mert Hakan’dan yararlanmak yerine, kötü oynasa da Thiam ve Enner Valencia’dan vazgeçmemesi.

5- Bulut’un 3 hafta hiç oynamayan Thiam’ı Konya karşısında bir anda ilk 11’e sahaya sürmesi ama ilk değişiklik hakkında da kenara alması.

6- Gökhan-Caner çok ileri çıktığı için bozulan defans zincirini sağlamlaştırmak için nazım Sangare ve Filip Novak’ın hiç düşünülmemesi.