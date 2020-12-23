MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin 12 topu direkten döndü! 2’si girse belki de liderdi
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin 12 topu direkten döndü! 2’si girse belki de liderdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Ertuğrul GÜNEŞ
Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin 12 topu direkten döndü! 2’si girse belki de liderdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin 12 topu direkten döndü! 2’si girse belki de liderdi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe sakatlıklar kadar direklerden de çok çekti.

0-0 biten Hatay maçında Gökhan’ın, Gaziantep’te de skor 1-2’yken Cisse’nin kaçan şutları direkt skora etki ederken 13 maçta 12 kez direkler sahnedeydi.

Son iki sezondur direkleri aşmakta zorlanan Fenerbahçe, bu sezon ligde henüz 13 maç oynamış olmasına rağmen şimdiden 12 topu direkte patladı. Son olarak Gaziantep’e 3-1 kaybedilen karşılaşmada Cisse ile yine direğe takılan sarı lacivertlilerde özellikle iki pozisyon Kanarya’nın belki de şu an Süper Lig’de lider olmasının önüne set çekti...

CISSE ZİRVEDE

Fenerbahçe’de bu sezon direkten dönen 12 şutun 3’ünde Papiss Cisse’nin imzası bulunurken, Gustavo ve dimitris Pelkas 2’şer, Mbawana Samatta, Enner valencia, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ve Gökhan Gönül de 1’er kez direği aşamadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle