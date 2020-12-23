Son Dakika Haberi | Fenerbahçe'nin 12 topu direkten döndü! 2’si girse belki de liderdi

0-0 biten Hatay maçında Gökhan’ın, Gaziantep’te de skor 1-2’yken Cisse’nin kaçan şutları direkt skora etki ederken 13 maçta 12 kez direkler sahnedeydi.

Son iki sezondur direkleri aşmakta zorlanan Fenerbahçe, bu sezon ligde henüz 13 maç oynamış olmasına rağmen şimdiden 12 topu direkte patladı. Son olarak Gaziantep’e 3-1 kaybedilen karşılaşmada Cisse ile yine direğe takılan sarı lacivertlilerde özellikle iki pozisyon Kanarya’nın belki de şu an Süper Lig’de lider olmasının önüne set çekti...

CISSE ZİRVEDE

Fenerbahçe’de bu sezon direkten dönen 12 şutun 3’ünde Papiss Cisse’nin imzası bulunurken, Gustavo ve dimitris Pelkas 2’şer, Mbawana Samatta, Enner valencia, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ve Gökhan Gönül de 1’er kez direği aşamadı.