Son Dakika Haberi | Fenerbahçeli Ozan Tufan’ı değiştiren ‘aşk’

2017’de düşüşe geçen sarı lacivertli oyuncunun hayatındaki dönüm noktası, Rojin Haspolat ile tanışması oldu. Rojin sayesinde arkadaş çevresini ve evini değiştiren Ozan, şimdi herkesin takdirle izlediği bir futbolcuya dönüştü.

Maden işçisi Mehmet Tufan ile ev hanımı Dilek Tufan’ın Bursa Orhaneli’ndeki evinde dünyaya geldi Ozan. Daha 7-8 yaşlarında iken mahalle takımının yıldızıydı. 9 yaşında Bursaspor’un radarına takıldı, 10 yaşında lisansı çıkartıldı. 12 yaşında gol kralı, yeşil beyaz formayla U16, U17, U21 liglerinin gözdesi oldu. 2014’te A takıma alındı ve ligin en gözde genç oyuncusu oldu.

HIZLI YÜKSELiŞ BAŞINI DÖNDÜRDÜ

O dönem Fenerbahçe Başkanı olan Aziz Yıldırım, “Mutlaka alın” diye talimat verdi ve 20 yaşına yeni girdiği günlerde çocukluk hayali olan formayı sırtına geçirdi. İmzayı attıktan sonra İstanbul’un en güzide sitelerinden birine yerleşti. Fakat bu hızlı yükseliş ve yanlış arkadaş seçimleri Ozan’ın başını döndürdü. O büyük yeteneğini sahaya yansıtamıyordu.

Sosyal medyada alay konusu olmaya başladı. Yokuş aşağı inerken herkes bir tokat atıyordu. Artık futbolu değil, yanağındaki beni, fazla kiloları konuşuluyordu. Hele Milli Takım’da bir Hırvatistan maçı vardı ki yerden yere vuruldu.

SERGEN YALÇIN EL ATTI

Modric topu filelerimize bırakırken kamera Ozan’a yakın çekim yaptı. O anda saçını düzeltmesi yenilginin baş kahramanı yaptı onu. Önce milli formadan koparıldı, ardından Fenerbahçe’de kadro dışı bırakıldı. O sırada Alanyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın el attı Ozan’a... “Ben içindeki güce inanıyorum, gel burada yeniden yüksel” dedi. · AyNI günlerde iki üniversite bitirmiş bir

kıza aşık oldu. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi mezunu Rojin Haspolat hayatına dokunuverdi Ozan’ın. “Git” dedi Alanya’ya. Gitti. Sergen ve Rojin’in desteğiyle eski günlerine dönmesi uzun sürmedi. 6 ay sonra geri döndü Fenerbahçe’ye.

HAYATINI DÜZENE SOKTU

Rojin, Ozan’ın hayatını düzene soktu. Tüm eski arkadaşlarını silip attı. Evini değiştirtti. Ardından nişan yüzüğü geldi ve şimdi herkesin imrenerek izlediği Ozan küllerinden böyle doğdu. Sağ bek, orta saha, sağ kanat, forvet arkası derken, önceki gün Denizli’de ön libero oynadı. Her mevkide alkış aldı. Ama asıl alkış arkasındaki kahramana, Rojin’e yapılmalı.

144- 2014-15 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan Ozan Tufan, sarı lacivertli formayla 144 resmi maç oynadı.

55- Henüz 25 yaşında olmasına karşın 55 kez A Milli Takım forması giyen Ozan Tufan, 7 kez gol sevinci yaşadı.

19- Ozan Tufan, sarı lacivertli takımda tüm kulvarlarda oynadığı karşılaşmalarda 19 gol kaydedip 16 asist yaptı.

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