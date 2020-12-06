Son Dakika Haberi | Fenerbahçeli futbolcular şaştı kaldı! İnanılmaz...
Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'de Papiss Cisse ve Dimitris Pelkas, çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı.
Sarı lacivertlilerde maça etkili başlayan Caner Erkin, Denizlispor ceza sahasını birçok etkili orta yaparken, karşılaşmanın 20. dakikasında sol kanattan gelişen atakta net bir fırsat kaçtı.
Caner Erkin, Fenerbahçe'nin 1-0 önde götürdüğü maçın 20. dakikasında sol kanattan ceza sahasına yerden ortayı kesti. Önde direkte Pelkas topa dokunamazken, arka direkte Cisse de vuruşu gerçekleştiremedi.
Kaçan gol sonrası Fenerbahçeli oyuncular büyük üzüntü yaşadı.
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