Son Dakika Haberi... Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Genel Kurul'da oy kullandı! Galatasaray ve Beşiktaş'a gönderme

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Seçimli Olağan Genel Kurul'da oy kullandı.

32 yaşındaki futbolcu, Ülker Stadyumu'ndaki kongre üyeleriyle de fotoğraf çektirdi.

Oy kullandıktan sonra açıklamalarda da bulunan Caner, şu ifadeleri kullandı:

Başkanımız belli olacak. İnşallah hayırlısı olur. Başkanımız uzun seneler burada olur inşallah. Haklıydık kazandık diye yazılar okuyorum burada. O zamanlar da buradaydım. Sonra bir ayrılık süreci oldu ama geri döndüm. Uzun zaman burada olmak istiyorum vücudum el verdiğince. İnşallah hayırlısı olur. Futbolcular olarak sahanın içindeydik biz. Sahanın dışında yöneticilerimiz olsun, başkanımız olsun, taraftarımız olsun savaştılar. Savaşılacak bir şey de yoktu zaten sahada oynayıp hakkımızla kazandık. Çok güzel bir şampiyonluk aldık alnımızın teriyle. Ben sahada akıttığım teri biliyorum. Rakipler Fenerbahçe'ye karşı farklı oynuyor. Bize karşı mücadelelerini gösterdiler, biz de mücadele edip şampiyon olduk.

GALATASARAY'DA OYNARKEN BİLE...

Ben Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Sünnet olurken bir videom vardı onu da yakında paylaşacağım. Küçüklükten beri Fenerbahçe taraftarıyım. Diğer kulüplerle ilgili böyle bir şey hissetmedim. Ölene kadar Fenerbahçeli kalacağım. Beşiktaş ve Galatasaray'a saygı duyuyorum ama bence Fenerbahçe çok farklı. Benim kalbimde çok farklı yeri var. Fenerbahçelilik zordur herkes Fenerbahçe'ye cephe aldığı için ama ben bundan gurur duyuyorum. Biz bize yeteriz, herkesle mücadele ederiz.

Sarı-lacivertli kulüple 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Caner, geçtiğimiz sezon 37 maçta 10 asist yaptı.

Fenerbahçe'deki tüm kariyerinde ise 250 maçta 16 gol, 58 asistlik performans sergiledi.