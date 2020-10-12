Son dakika haberi | Fenerbahçeli Filip Novak'tan koronavirüs açıklaması

Fenerbahçe'nin Çek futbolcusu Filip Novak, koronavirüs nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığına yönelik çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

Çekya'nın Güney Kıbrıs ile karşılaştığı maçın ardından takımda 3 futbolcuda koronavirüs çıktığı açıklanmıştı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Novak, "Öncelikle belirtmek isterim ki, geçmiş 2-3 günde birkaç yanlış anlaşılma oldu. Ben çok iyiyim. Koronavirüs testim negatif. Maç için İskoçya'ya seyahat ediyoruz. Merak edip soran herkese teşekkür ederim" dedi.