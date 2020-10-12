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Haber Giriş: 12.10.2020 - 21:28 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Fenerbahçeli Filip Novak'tan koronavirüs açıklaması

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Son dakika haberi | Fenerbahçeli Filip Novak'tan koronavirüs açıklaması
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Fenerbahçe'nin Çek sol beki Filip Novak, koronavirüs nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığına yönelik haberleri yalanladı.

Fenerbahçe'nin Çek futbolcusu Filip Novak, koronavirüs nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığına yönelik çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

Çekya'nın Güney Kıbrıs ile karşılaştığı maçın ardından takımda 3 futbolcuda koronavirüs çıktığı açıklanmıştı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Novak, "Öncelikle belirtmek isterim ki, geçmiş 2-3 günde birkaç yanlış anlaşılma oldu. Ben çok iyiyim. Koronavirüs testim negatif. Maç için İskoçya'ya seyahat ediyoruz. Merak edip soran herkese teşekkür ederim" dedi.

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