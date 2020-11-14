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Son Dakika Haberi | Fenerbahçeli Enner Valencia'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!
Fenerbahçe, Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, ülkesinin milli takımında bulunan futbolcusu Enner Valencianın COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencianın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır" denildi.
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