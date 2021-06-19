Son Dakika Haberi... Fenerbahçeli Diego Perotti'den itiraf! 'Futbolu bırakmayı düşündüm, dönmek istiyorum'

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Diego Perotti, Sky Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Diego Perotti'nin sözleri;

Futbolu bırakmayı düşündüm. Böyle bir sakatlık yaşadığınızda kendi kendinize devam etmek için gerekli motivasyona sahip olup olmadığınızı sorarsınız. Bir de bu süreçte tamamen kendi başıma kaldığım gerçeği var. Ameliyat ve rehabilitasyon masrafları da bana aitti

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYORUM

Geleceğimle ilgili konuşacak olursak, oğlum Genoa'da doğdu. O şehir hakkında ne hissettiğimi herkes biliyor, burası ailemin bir parçası. Yine de Fenerbahçe ile anlaşmamın bitmesine 1 yıl kaldı. Ama İtalya hala İtalya, kalbimde olan bir ülke Hepimiz futbolun nasıl işlediğini biliyoruz, kesin bir durum yok ve asla asla diyemezsiniz. Ama kendi adıma İtalya'ya geri dönmek istiyorum. Genoa beni geri almak isterse onlarla görüşmek isterim