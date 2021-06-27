Son Dakika Haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'a bir talip daha! 20 milyon avro...

Sarı-lacivertlilerin genç kalecisi Altay Bayındır'a, Nice'in talip olduğu belirtilirken Fenerbahçe Yönetimi'nin ise 20 milyon Euro istediği öğrenilmişti. Şimdi ise 23 yaşındaki eldiven için Lille'in de devreye girdiği bilgisine ulaşıldı.

Bu sezonki yükselen performansı ile Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tutan ve A Milli Futbol Takım'ına kadar da yükselmeyi başaran Altay Bayındır'a, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in talip olduğu öğrenilmişti.

Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Fenerbahçe Yönetimi'nin, 23 yaşındaki eldiven için en az 20 milyon Euro istediği belirtilmişti.

Fanatik'te yer alan habere göre, ilk etapta bu rakam Nice'e fazla gelirken Fransa'da son şampiyon Lille'in de Altay için devreye girdiği öğrenildi.

20 MİLYON AVRONUN ALTINA İNİLMEYECEK

Kırmızı-beyazlı ekibin, genç file bekçisi için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertli ekip ile görüşmelere başlayacağı da bildirilirken Fenerbahçe'nin ise belirlediği bonservisin altına hiçbir şekilde inmeyeceği öğrenildi.

Şimdi ise Nice ve Lille'in vereceği cevaplar konusunda beklemeye geçildi.