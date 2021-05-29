Son Dakika Haberi: Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh'ten transfere yeşil ışık

Sarı lacivertlilerden kiralık olarak gittiği Zorya'da gösterdiği başarılı performansla Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'in dikkatlerini üzerine çeken Allahyar, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, transfer iddialarını doğruladı.

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Allahyar, "Shakhtar ve Dinamo'nun benimle ilgilendiğini duydum. Ama bunun hakkında düşünmedim. Dedikodular hakkında yorum yapmayacağım. Yaz boyunca geleceğim hakkında düşünmek için çok vaktim olacak." dedi.

"NEREDE OYNADIĞIMIN ÖNEMİ YOK"

Ukrayna'da her şeyin kendisine uyduğunu belirten 19 yaşındaki futbolcu, "Doğru kararı vermek istiyorum. Benim için nerede oynadığımın önemi yok. Önemli olan kariyerime faydasının dokunması. Ukrayna'da her şey bana uyuyor. Gelecek sezon neler olacağını göreceğiz. Burada iyi takımlar arasında şampiyonluk yarışı var." sözleriyle transfere yeşil ışık yaktı.

FENERBAHÇE'DE 3 MAÇ

Zorya Luhansk formasıyla toplamda 22 maça çıkan İranlı golcü, 6 gol atıp 2 de asist yaparken ligde 3 kez ayın futbolcusu seçildi.

Sarı lacivertlilerin 2019 yılında kadrosuna kattığı Allahyar, geçen sezon İstanbulspor'a kiralanırken bu sezon ise Zorya Luhansk'a kiralanmıştı.

Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Allahyar, sarı lacivertli formayı bugüne kadar sadece 3 maç giyebildi.