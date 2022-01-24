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Son dakika haberi: Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'ye transfer oldu

#Transfer#Hull City#Fenerbahçe
Son dakika haberi: Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh, Hull Cityye transfer oldu
Süleyman Arat

Sarı lacivertliler, İranlı santrforu İngiltere Championship ekibine sattı. Fenerbahçe’nin 2019’da 753 bin Euro’ya satın aldığı Allahyar Sayyadmanesh için Hull City, bir miktar bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki transferinden pay verecek.

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Fenerbahçe ile Hull City arasında Allahyar Sayyadmanesh’in transferi için yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Sarı lacivertliler, İranlı forveti İngiliz kulübüne satmayı kabul etti. Acun Ilıcalı’nın satın aldığı Hull City’nin 20 yaşındaki futbolcu için bir miktar bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki transferinden pay vereceği öğrenildi. Fenerbahçe, Allahyar’ı 2019’da 753 bin Euro’ya aldığı İran’ın Esteghlal takımından satın almıştı.

Sırada Karagümrüklü Aleksandar Pesic var

Geride bıraktığımız 1.5 sezon Ukrayna’nın Zorya Luhansk Kulübü’nde kiralık olarak forma giyen Allahyar, burada oynadığı 50 maçta 15 gol atıp, 7 asist yapmıştı. Acun Ilıcalı’nın satın alınmasının ardından çıktığı 2 maçı da kazanmayı başaran Championship ekibi Hull City, Karagümrük’ün Sırp santrforu Aleksandar Pesic’in transferini de büyük ölçüde bitirdi.

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#Transfer#Hull City#Fenerbahçe

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