Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'den transferde Zaidu Sanusi hamlesi!

Son olarak Max Meyer ve Mergim Bersiha'yı kadrosuna katan ve yeni transferlerini UEFA'ya verilen listeye yetiştiren Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Porto forması giyen sol bek Zaidu Sanusi’yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Zaidu Sanusi kimdir?

2020 yazında Santa Clara'dan 4 milyon euroya Porto'ya transfer olan Zaidu Sanusi, Portekiz ekibinde 43 resmi maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Sol bek bölgesinde görev yapan 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, kariyerine Portekiz'de Gil Vicente takımında başladı. Sonrasında Mirandela ve Santra Clara'da forma giydi. Şu an da Porto'da top koşturuyor.

F.Bahçe: Transfer çalışmaları sürüyor

Sarı-lacivertliler gün içerisinde transfer çalışmaları hakkında alınan kararı "Kulübümüz, futbolda belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin sonu olan 8 Eylül 2021 tarihine dek Teknik Direktörümüzün istekleri doğrultusunda en az bir ve yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleriyle duyurmuştu.

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